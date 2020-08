Le président du MR poste un message en faveur d'un gouvernement fédéral majoritaire, pour la première fois en néerlandais. Un message à la N-VA?

Est-ce une main tendue à la N-VA après les propos peu amènes de Bart de Wever, son président, selon lequel "plus personne ne veut du MR"? Ce mardi, le président libéral Georges-Louis Bouchez a posté sur Twitter son premier message en néerlandais.

"On n'oublie jamais sa première fois, préface-t-il. message en néerlandais. Avec des sous-titres pour être sûr." Le Montois échappait jusqu'ici aux micros l'interrogeant en néerlandais (ou alors il répondait en français). Cette fois, il lit visiblement un texte préparé à l'avance, son accent est un peu "français", mais l'effort est notable.

Meilleur plaidoyer pour un renforcement de l’enseignement des langues en Fédération Wallonie Bruxelles. #MyTailorIsRich #SkyMyHusband https://t.co/ch6XLQS9vf — Albin Wantier (@AL_WNTR) August 11, 2020

Sur le fond, il souligne que "le MR est un partenaire loyal et stable dans le gouvernement fédéral depuis plus de vingt ans". "Depuis des années, prolonge-t-il, nous travaillons avec tous les partis démocratiques: de gauche à droite en passant par le centre. Il est temps d'avoir un gouvernement fort. Avec une majorité au parlement."

Il précise: "Jusqu'à la fin de la législature." Une allusion aux informations selon lesquelles le duo de missionnaires royaux pourrait envisager un gouvernement "de courte durée" jusqu'en 2023. Ce gouvernement devrait combattre à bras-le-corps les conséquences de la crise du coronavirus, sur le plan économique et social.

"Nous sommes prêts, avec l'Open VLD", conclut-il en rappellant le lien qui unit son parti à son homologue flamand." Pour rappel, le duo De Wever - Magnette doit tenter de mettre une majorité en place avant son prochain rapport au pamais, le 17 août.

A la lecture du message de GLB, l'ancien N-VA et constitutionnaliste Hendrik Vuye a ironisé: il s'agit d'"une des plus grandes victoires du mouvement flamand". Aux rires de GLB en réponse à ce message, son homologue libéral flamand, Egbert lachaert, a ajouté: "Et une unité jamais vue des libéraux".

Une des plus grandes victoires du mouvement flamand...😉

GLB in het Nederlands... doe zo verder!😋 https://t.co/kQ4YR1sNkf — Hendrik Vuye (@HendrikVuye) August 11, 2020

