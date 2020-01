Chaque année, reconnaît le ministre de la Mobilité, François Bellot (MR), la SNCB enregistre 2 000 dérangements concernant les escaliers roulants et ascenseurs des gares.

La société ferroviaire serait souvent mécontente du service offert par les entreprises liées par un contrat-cadre de...

La société ferroviaire serait souvent mécontente du service offert par les entreprises liées par un contrat-cadre de dix ans pour la maintenance globale. Le coût annuel pour les escalators et ascenseurs s'élève à plus de deux millions d'euros. Une trentaine d'escalators très anciens ont été mis hors service. La SNCB n'hésite pas à mettre ses fournisseurs en demeure et à leur appliquer des clauses de pénalité. Cela devrait s'arranger d'ici à 2022, assure le ministre : la SNCB va augmenter le nombre d'ascenseurs (de 250 actuellement à 350) et d'escalators (de 310 à 385).M. La.