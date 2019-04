Petits moyens, mais gros effets. La société bruxelloise de transport public a fait son propre teaser pour Games of Thrones. A écouter impérativement avec le son.

Pour surfer sur la vague de Game of Thrones, la STIB a eu l'idée de parodier le générique. Un simple plan du métro, quelques objets et une bande-son fait maison par un community manager qui donne de sa personne: il n'en fallait pas plus pour transformer la vidéo en carton.