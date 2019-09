Le sérieux et la durée des conversations entre Bart De Wever et le Vlaams Belang révèlent que la N-VA a complètement changé d'approche à l'égard de l'extrême droite. Theo Francken a montré le chemin à son parti.

Le 26 mai, le dimanche des élections, la direction de la N-VA a pris, en quelques heures, une décision qui a peut-être définitivement changé la carte politique de la Flandre : le VB a été retiré du cordon sanitaire. On lui parle, on négocie avec lui, et à l'avenir, on gouvernera peut-être avec lui.

...