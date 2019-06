Formation wallonne: le FEF dénonce un entretien "loin d'être satisfaisant"

Conviée jeudi matin aux consultations de la société civile organisées par le PS et Ecolo en vue de la formation de nouveaux gouvernements en Wallonie et en Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB), la Fédération des étudiants francophones (FEF) a estimé, dans un communiqué, que son entretien "très court et sommaire" était "loin d'être satisfaisant".