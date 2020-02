Le Vif/L'Express lance un appel à idées pour sortir du marasme. Nous donnons la parole à des personnalités issues du monde politique, associatif, économique, culturel... mais aussi à vous, citoyens.

La Belgique fédérale est paralysée. La nouvelle mission royale confiée aux présidents de la Chambre et du Sénat, Patrick Dewael (Open VLD) et Sabine Laruelle (MR), vise surtout à apaiser les esprits et à préparer de nouveaux possibles.

Le Vif/L'Express profite de cette accalmie pour demander à des politiques, des académiques, des gens de communication, des culturels, des citoyens... de donner une piste pour débloquer notre pays. Nous les publierons chaque jour à dater du jeudi 20 février sur notre site.

La première idée, formulée par Arnaud Zacharie, secrétaire général du CNCD - 11.11.11 consiste à mettre en place une "coalition Green Deal", à l'image de ce qui se passe au niveau européen.

A l'heure où les partis se cassent les dents sur des exclusives de toutes sortes, au moment où les nationalistes remettent l'existence même du pays en question, cet appel n'a pas pour vocation de sauver la Belgique, mais bien de stimuler la créativité des Belges, au-delà des slogans réducteurs et des impasses dépressives.

Voilà pourquoi nous aimerions vous demander à vous aussi, citoyens, de formuler une idée pour sortir le pays de l'impasse.

Ce peut être une piste de coalition, une autre façon de former les gouvernements, une idée concrète pour initier un autre type de politique, une réforme en profondeur de notre démocratie... tout est possible.

N'hésitez pas à nous envoyer vos textes: Olivier.Mouton@levif.be

