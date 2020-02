Le bilan de la suédoise veut être " soldé " par Ecolo et le PS. Réplique à droite : les réformes voulues par la gauche sont impayables, dont la hausse des pensions.

Les finances publiques de la Belgique vont mal. Le déficit budgétaire fédéral atteindra 12 milliards à la fin de l'année, annonce La Libre. Le PS ne rate pas l'occasion de dénoncer une nouvelle fois le bilan de la suédoise sortante et demande "un audit du tax-shift préalable à la formation d'un gouvernement". Il s'agissait, disent les socialistes, d'un cadeau fiscal non-financé qui a grevé le budget. Ecolo n'est pas en reste: "Il est urgent d'évaluer et de corriger les choix posés par le Gouvernement sortant". Les deux partis de gauche francophones sont donc "scotchés" dans leur volonté de tourner la page des années Michel. L'ex- Premier ministre libéral insistait, lui, avant de partir à l'Europe, sur les dégâts causés par l'bsence de gouvernement de plein exercice et les deux années consécutives sans budget ni contrôle budgétaire. Une pierre dans le jardin du PS et de la N-VA. match nul, balle au centre.

Trois considérations au sujet de cette "guerre des chiffres".

1 Politiquement, ce n'est pas une si mauvaise nouvelle. La communication du PS ne ferme pas la porte... à une négociation fédérale, sans répéter crûment l'exclusive à l'égard de la N-VA. Serait-ce là un effet de la première longue réunion organisée autour d'un repas par le missionnaire royal Koen Geens (CD&V)? On ne rêve pas, bien sûr.

2 Les obstacles sont immenses. Ne rêvons toujours pas: si les exclusives finbissent par s'exprimer de manière moins obtue, il restera toujours un fossé quasi infranchissable entre N-VA et PS, entre droite et gauche. Si les coailisés de gauche veulent revoir l'essentiel des réformes initiées par la suédoise, les coalisés de droite dénonçent le caractère utopiste de leurs adversaires. Le coût de la pension à 1500 euros, par exemple, aurait été laergement sous-estimé, murmure-t-on par exemple, il serait largement supérieur à 5 milliards d'euros.

3 Une pression supplémentaire pour bouger. Après la formule forte du palais ("Le temps est venu de laisser tomber les exclusives"), après la nomination surprise de Koen Geens, cette annonce d'un déficit explosif pourrait ramener tout le monde à la raison. Les inquiétudes budgétaires, surtout si l'Europe ou les agences de notation s'en mêlent, peuvent constituer une pression pour débloquer la situation. Si pas suffisante, au moins interpellante.

On en revient toujours à la même chose: faut-il donc toujours être au bord du précipice pour avoir du courage politique?

Les finances publiques de la Belgique vont mal. Le déficit budgétaire fédéral atteindra 12 milliards à la fin de l'année, annonce La Libre. Le PS ne rate pas l'occasion de dénoncer une nouvelle fois le bilan de la suédoise sortante et demande "un audit du tax-shift préalable à la formation d'un gouvernement". Il s'agissait, disent les socialistes, d'un cadeau fiscal non-financé qui a grevé le budget. Ecolo n'est pas en reste: "Il est urgent d'évaluer et de corriger les choix posés par le Gouvernement sortant". Les deux partis de gauche francophones sont donc "scotchés" dans leur volonté de tourner la page des années Michel. L'ex- Premier ministre libéral insistait, lui, avant de partir à l'Europe, sur les dégâts causés par l'bsence de gouvernement de plein exercice et les deux années consécutives sans budget ni contrôle budgétaire. Une pierre dans le jardin du PS et de la N-VA. match nul, balle au centre.Trois considérations au sujet de cette "guerre des chiffres".1 Politiquement, ce n'est pas une si mauvaise nouvelle. La communication du PS ne ferme pas la porte... à une négociation fédérale, sans répéter crûment l'exclusive à l'égard de la N-VA. Serait-ce là un effet de la première longue réunion organisée autour d'un repas par le missionnaire royal Koen Geens (CD&V)? On ne rêve pas, bien sûr.2 Les obstacles sont immenses. Ne rêvons toujours pas: si les exclusives finbissent par s'exprimer de manière moins obtue, il restera toujours un fossé quasi infranchissable entre N-VA et PS, entre droite et gauche. Si les coailisés de gauche veulent revoir l'essentiel des réformes initiées par la suédoise, les coalisés de droite dénonçent le caractère utopiste de leurs adversaires. Le coût de la pension à 1500 euros, par exemple, aurait été laergement sous-estimé, murmure-t-on par exemple, il serait largement supérieur à 5 milliards d'euros.3 Une pression supplémentaire pour bouger. Après la formule forte du palais ("Le temps est venu de laisser tomber les exclusives"), après la nomination surprise de Koen Geens, cette annonce d'un déficit explosif pourrait ramener tout le monde à la raison. Les inquiétudes budgétaires, surtout si l'Europe ou les agences de notation s'en mêlent, peuvent constituer une pression pour débloquer la situation. Si pas suffisante, au moins interpellante.On en revient toujours à la même chose: faut-il donc toujours être au bord du précipice pour avoir du courage politique?