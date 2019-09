Formation fédérale: PS et N-VA se sont déjà rencontrés

PS et N-VA se sont vus récemment. Officiellement, il ne s'agissait que d'une rencontre entre les formateurs des gouvernements régionaux, Jan Jambon et Elio Di Rupo. Mais Bart De Wever, Theo Francken et Paul Magnette les ont rejoints pour évoquer la situation au Fédéral, rapporte mardi Het Laatste Nieuws.

Jan Jambon et Elio Di Rupo (image d'archives) © BELGA PHOTO ERIC LALMAND