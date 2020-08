Après l'échec de l'improbable tentative d'associer Paul Magnette et Bart De Wever, le président des libéraux flamands, Egbert Lachaert, est chargé par le roi de constituer un gouvernement fédéral. Cette fois sera-t-elle la bonne, après des mois de rodomontades, de bluff et d'échecs ?

Cette fois c'est vraiment du sérieux. Mardi 18 août, le roi a chargé le président de l'Open VLD, Egbert Lachaert, de "prendre les initiatives nécessaires permettant la mise en place d'un gouvernement qui s'appuie sur une large majorité". Le libéral flamand, qui discutait depuis fin juillet avec les écologistes, a fait éclater la "bulle des cinq" partis (N-VA, PS, CD&V, SP.A et CDH) en s'affichant avec les verts, jeudi 13 août, à travers un communiqué de presse commun qui s'acharnait surtout sur les visées institutionnelles prêtées à la mission Magnette-De Wever. C'est Egbert Lachaert, en fait, qui a forcé Paul Magnette et Bart De Wever à la démission, parce que c'est sa signature, au bas de ce communiqué de presse, qui était la plus surprenante. Paul Magnette lui-même, qui savait que quelque chose se tramait mais sans y croire, avait envoyé un sms ricaneur à Jean-Marc Nollet, mercredi 12 août au soir "alors ça avance avec Georges-Louis ? Il est bientôt fini ce communiqué commun ?". Le socialiste ne pensait pas encore qu' Egbert Lachaert allait y aller. Et pourtant, il y est allé, Egbert Lachaert. Il a signé le communiqué commun, et après quelques jours d'atermoiements, où l'on se demandait s'il n'enverrait pas un camarade de parti, ou si un ne lui serait pas associé, il a accepté la mission royale. Tout seul. Et c'est pour ça que cette fois c'est vraiment du sérieux. Parce qu'il pense qu'il a plus de chance d'y parvenir tout seul.Son parti et lui, désormais, se sont faits à l'idée que la N-VA ne veut entrer dans un gouvernement fédéral que pour enlever des compétences à l'Etat fédéral. Et comme son parti et lui veulent ajouter des compétences à l'Etat fédéral, l'affaire paraît entendue : son parti et lui ne semblent plus vouloir que la N-VA entre dans un gouvernement fédéral. Cette fois c'est du sérieux, donc, mais ce qui a précédé ne l'était pas du tout. L'idée d'une coalition Arizona n'était déjà pas sérieuse. Elle était censée rassembler la N-VA, le MR, l'Open VLD, le CD&V, le SP.A et le CDH, et disait se reposer sur 76 sièges sur 150 à la Chambre. Ce n'était pas sérieux parce que personne n'y a cru, que le CDH n'était pas trop enclin à y participer, que le SP.A l'était encore beaucoup moins, et qu'avec 76 sièges de partis aussi différents et aussi réticents, on ne tient jamais une législature. Ce n'était pas sérieux parce que ce n'était que tactique, qu'il ne s'agissait que d'effrayer ceux qui, au PS, avaient envie de faire semblant d'être effrayés pour pouvoir aller discuter sérieusement avec la N-VA, et c'est ainsi d'ailleurs que Paul Magnette a pu aller discuter sérieusement avec la N-VA. L'affaire était si peu sérieuse donc que deux des six partis associés aux discussions prétendument sérieuses de l'Arizona, la N-VA et le SP.A, ont entamé des discussions avec le Parti socialiste, et que dès que le Palais en fut averti, il s'empressa de missionner, le 20 juillet, Bart De Wever et Paul Magnette pour en finir avec cette histoire d'Arizona. Elle n'était pas sérieuse, non, et Bart De Wever et Paul Magnette, les deux présidents des deux plus grands partis de Belgique, se donnaient alors cinquante jours pour boucler un accord entre gens sérieux. Les gens sérieux ont discuté, animés dit-on d'une sérieuse volonté de se mettre d'accord, et sous la bienveillance d'un monarque si sérieux qui ne prit que dix jours de vacances. Ils avaient promis des choses sérieuses, et ont annoncé très vite qu'ils étaient tombés d'accord pour mettre en oeuvre de sérieuses avancées sociales et de sérieuses améliorations institutionnelles. Une espèce d'échange qu'ils ont présenté, apparemment, aux partenaires du premier cercle, le SP.A, le CD&V et le CDH, et à ceux qui étaient susceptibles de le former afin de former une majorité, les libéraux de l'Open VLD et du MR, et les écologistes d'Ecolo et de Groen. Ils ont vu les bleus, qui venaient à deux, les présidents Egbert Lachaert et Georges-Louis Bouchez, trois fois et les verts, qui venaient à quatre, le chef de groupe à la Chambre Kristof Calvo, les coprésidents Rajae Maouane, Jean-Marc Nollet et la présidente Meyrem Almaci, qui était là par visioconférence, deux fois. Mais jeudi 13 août, les libéraux et les écologistes ont signé un communiqué commun qui expliquait que tout ça n'était pas sérieux. En conséquence de quoi Paul Magnette et Bart De Wever, les deux présidents sérieux qui avaient expliqué avoir bouclé un accord sérieux, ont annoncé le vendredi 14 août qu'ils démissionnaient. Leur démission n'a été remise que lundi 17 août car le monarque sérieux de ce pays sérieux était encore en vacances.Le sérieux accord de Paul Magnette et Bart De Wever, disaient Paul Magnette et Bart De Wever, avait été refusé par des gens pas sérieux. Bart De Wever l'a expliqué à ses camarades de parti. Et Paul Magnette aux siens, lundi matin, en bureau de parti par visioconférence, juste avant d'aller enfin pouvoir remettre leur démission au roi.Puis ils ont publié des messages sur les réseaux sociaux, et se sont invités sur les plateaux de télévision, pour dire que tout était la faute des gens pas sérieux qui ne voulaient pas de solution, contrairement à eux qui étaient très sérieux et qui d'ailleurs avaient jeté les bases d'un accord sérieux mettant en oeuvre de sérieuses avancées sociales et de sérieuses améliorations institutionnelles. Le truc, c'est que tout ça n'a, en fait, pas été vraiment sérieux non plus. Ces gens très sérieux n'avaient pas vraiment d'accord entre eux. Ils n'étaient pas d'accord sur ce qu'ils voulaient faire, ni sur ceux avec qui ils voulaient le faire. Bart De Wever disait qu'il ne voulait que six sièges pour avoir une majorité. Paul Magnette disait qu'il voulait même bien une majorité de dix partis. Et Bart De Wever préférait gouverner sérieusement avec l'Open VLD tandis que Paul Magnette souhaitait associer les écologistes à leur accord très sérieux. Or, on ne négocie pas les mêmes choses sérieuses quand on négocie avec des libéraux que quand on négocie avec des écologistes. Et d'ailleurs eux-mêmes n'étaient pas d'accord entre eux sur la durée de vie de ce gouvernement. La N-VA la voulait limitée à deux ans, et c'est ainsi que le dispositif fut présenté à certains, mais le PS nie avoir jamais accepté autre chose que de découpler les élections fédérales des élections régionales, censées toutes se tenir en mai 2024. Mais ils avaient beau ne pas être d'accord, la N-VA pouvait toujours bien décider de partir si elle en avait envie, et elle a d'ailleurs répété, dans son communiqué du lundi 17 août, que "ce gouvernement aurait été de courte durée". Il y avait de ces petits crochets dont on entoure les points d'un document sur lesquels on n'est pas d'accord, autour du "net" de la proposition de faire monter la pension minimum à 1 500 euros net, d'ici à 2024. Ils étaient d'accord pour ne pas modifier la loi de 1996 sur la compétitivité, une revendication syndicale devant permettre de hausser le salaire minimum à 14 euros de l'heure, "c'est difficile", a dit Paul Magnette au bureau du PS, lundi 17 août, mais il pensait pouvoir donner une chance aux syndicats de le négocier, via des circulaires, d'ici à 2024. Ils étaient d'accord pour hausser les allocations les plus basses au niveau du seuil de pauvreté, d'ici à 2024. Mais comme ils n'étaient pas d'accord pour que ce gouvernement dure jusqu'à 2024, autant dire qu'ils n'étaient en fait pas d'accord sur ces choses-là non plus, et que ce n'était vraiment pas sérieux. Ils n'avaient pas non plus d'accord sur la réduction d'impôts de deux milliards sur le précompte mobilier dont Bart De Wever s'est prévalu. Ils n'avaient pas d'accord sur l'imposition du capital que De Tijd, mardi 18 août, présentait comme la contrepartie des deux milliards de réduction. Tout au plus étaient-ils d'accord entre eux pour voir comment on pouvait élargir les assiettes, c'est-à-dire pour ne rien faire. Ils n'étaient pas d'accord, contrairement à ce que la N-VA se plaît à raconter, pour en finir définitivement avec les facilités, mais ils étaient d'accord, contrairement ce qu'a pu clamer Paul Magnette, notamment lundi en bureau, pour scinder certains départements fédéraux (la santé, la police, la justice, les zones de secours, le marché du travail, certaines infrastructures, etc.) et les faire dépendre des politiques régionales ou communautaires. Et Paul Magnette ne s'est pas opposé à la suppression, pour les francophones des communes à facilités de la périphérie bruxelloise, dont provient Sophie Wilmès, du droit de voter aux élections législatives pour des listes de l'arrondissement électoral de Bruxelles-Capitale. Ils n'étaient pas d'accord non plus sur la prolongation des réacteurs nucléaires : ils en envisageaient deux sur les sept que compte le pays, et Bart De Wever l'a évoqué dans son message vidéo du lundi 17 août, tandis que Paul Magnette, lui, expliquait à qui voulait l'entendre qu'il avait posé tellement de conditions - notamment le fait que l'exploitant doive apporter une contribution au budget de l'Etat - que ces réacteurs ne pourraient être prolongés. Ils ont donc fait mine d'avoir un accord et chacun a fait croire que l'autre avait accepté ses revendications pendant que lui n'avait accepté aucune de celles de l'autre, mais au fond tout ça n'était vraiment pas très sérieux. Ils étaient si peu d'accord qu'ils ne présentaient même pas le résultat de leur travail comme une note, mais comme "un périmètre". Ils n'avaient pas d'accord entre eux deux, et ils n'avaient pas non plus d'accord entre eux cinq, c'est même Maxime Prévot, le président du CDH, qui l'a confirmé publiquement lorsqu'il a dit, lundi 17 août, que "tout était encore à écrire et rien n'avait donc été validé". C'est donc Egbert Lachaert, maintenant, qui doit écrire et valider un accord. Un accord avec des choses sérieuses ne serait pas malvenu, cette fois