Dans une campagne lancée vendredi sur Twitter, Ecolo appelle les autres partis à tester un "plan B", à savoir la constitution d'un gouvernement fédéral sans la N-VA. Le matin même, le président du PS Paul Magnette avait dit en avoir "marre" de devoir discuter avec la N-VA, déclaration qualifiée de "diktat" par le président des nationalistes flamands Bart De Wever.

"Les citoyen·ne·s veulent un gouvernement rapidement. Avançons vers le plan B pour la Belgique et relevons les défis d'aujourd'hui", indique Ecolo, sans préciser davantage la formule de coalition privilégiée. Selon les verts francophones, 223 jours se sont écoulés "à vouloir forcer un gouvernement avec la N-VA" et 34 jours "à tester une autre formule sans la N-VA". Le week-end dernier, le co-président du parti Jean-Marc Nollet avait déjà appelé les autres partis à choisir ce "plan B" et à s'engager dans une formule sans la N-VA.

🙅‍Depuis le début, nous sommes cohérents dans nos propos et notre volonté d’avancer vers un Gouvernement stabilisé sans la N-VA.

🤝Cette alternative émerge régulièrement au Parlement lors de votes. Or, les informateurs successifs ne lui ont accordé que peu de temps et d’énergie. — Ecolo (@Ecolo) February 14, 2020

Jeudi, la co-présidente Rajae Maouane rappelait encore: "S'il y a un gouvernement avec la N-VA, ce sera sans nous."

