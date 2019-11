L'informateur royal Paul Magnette va soumettre des notes écrites aux dix partis impliqués dans les discussions en vue de la formation d'un exécutif fédéral. Ces textes porteront sur les priorités identifiées par l'informateur avec les formations politiques et les moyens éventuels de les atteindre.

"Je peux affirmer que certains points de convergence se dégagent", a indiqué lundi M. Magnette, après avoir consulté dans une "excellente ambiance de travail" les partis disponibles pour former un gouvernement. Un consensus entre les formations existe quant à la nécessité d'améliorer le taux d'emploi, a souligné l'informateur.

"Les recettes pour y parvenir ne sont pas les mêmes d'un parti à l'autre, mais elles peuvent être complémentaires plutôt que contradictoires", a déclaré M. Magnette.

Dans le cadre de sa mission, ce dernier a identifié quatre autres thématiques prioritaires: la transition climatique, la cohésion sociale et la lutte contre la pauvreté, la justice et la sécurité et enfin la politique migratoire. La dimension institutionnelle sera quant à elle examinée "sereinement" de manière transversale, mais pas en tant que thématique à part entière, a précisé l'informateur.

Les notes écrites transmises aux partis doivent permettre de mieux percevoir leur adhésion aux différentes propositions visant à atteindre les objectifs. M. Magnette, qui s'est dit disponible pour poursuivre sa mission au-delà du 18 novembre si des progrès suffisants sont réalisés et que le Roi lui en fait la demande, a refusé d'exprimer sa préférence pour une future coalition. "J'ai été chargé d'une mission d'information, pas de préformation. Je travaille sur les priorités", a-t-il affirmé.