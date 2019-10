Selon l'ancien informateur Johan Vande Lanotte, le système d'un gouvernement en affaires courantes tel qu'on le connaît actuellement ne fonctionne plus. C'est pourquoi la Belgique devrait s'inspirer de ce qui se fait ailleurs. Comme, par exemple, "en Grèce, où les partis doivent former une coalition dans un délai déterminé", dit Vande Lanotte.

On attend maintenant la formation d'un gouvernement fédéral depuis plus de 130 jours. Depuis que la mission des informateurs Johan Vande Lanotte (SP.A) et Didier Reynders (MR) est terminée, c'est au tour des préformateurs Rudy Demotte (PS) et Geert Bourgeois (N-VA) de prendre le relais.

...