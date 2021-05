Ces dernières années, le salaire des footballeurs professionnels aurait doublé et les aides de l'Etat triplé.

Réductions d'impôt de 200 millions d'euros par an, cotisations sociales réduites, dizaines de millions d'euros de subsides de fonctionnement. Ces dernières années, le salaire des footballeurs professionnels aurait doublé et les aides de l'Etat triplé, selon le député Dieter Van Besien (Ecolo-Groen). "Nous avons tous été indignés à la lecture des statistiques relatives à la hausse des avantages fiscaux et parafiscaux. Cette mesure est en train de manquer son but initial (investir dans la formation des jeunes). Une réforme approfondie s'impose", lui a répondu le ministre Vincent Van Peteghem (CD&V). Les propositions sont annoncées "dans les meilleurs délais."