Depuis huit mois, le Footbelgate met en lumière un système qui touche l'ensemble du football belge, y compris les journalistes sportifs. Parmi eux, une minorité ne semble pas voir l'intérêt de révéler certaines zones d'ombre. Enquête sur un mutisme autant subi que choisi, entre petits arrangements et liaisons dangereuses.

Blanchiment, rétrocommissions et matches truqués. Le 10 octobre 2018, la planète du football belge tremble d'un séisme sans précédent. Le Footbelgate éclate et l'opération " Mains propres " éclabousse. Dix-neuf personnes inculpées, dont neuf placées sous mandat d'arrêt. Si les deux agents, Mogi Bayat et Dejan Veljkovic, font office d'acteurs principaux, trois journalistes jouent les figurants. Travaillant pour des quotidiens flamands, deux pour Het Laatste Nieuws ( HLN) et un pour Het Nieuwsblad ( HNB), ils sont entendus par le parquet de Tongres, soupçonnés de participation à une organisation criminelle et de corruption privée. Ils sont épinglés entre autres pour des coups de fils échangés avec Veljkovic, qui leur demande notamment de mieux noter l'arbitre Bart Vertenten, également privé de liberté. Après de longues heures de détention, ils sont relâchés. Dans la foulée, le " chef football " d' HLN se retrouve au placard, mis à l'écart par son journal, plus gros tirage du pays. Pas inquiété par la justice, l'homme, qui entretient des relations étroites avec Dejan Veljkovic, est suspendu de ses fonctions du 19 octobre au 1er décembre. Une suspension qui met en lumière certaines pratiques et l'ampleur du malaise. Tous les protagonistes du milieu sont touchés, y compris ceux censés le couvrir, au sens journalistique du terme de l'analyser, de le décrypter, et non de le protéger.

...