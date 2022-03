On ne sait pas encore qui lui succèdera à la tête des Verts flamands.

Meyrem Almaci ne sera plus présidente de Groen. Elle est à la tête du parti écologiste flamand depuis 2014. On ne sait pas encore qui lui succédera. Agée de 46 ans, elle était depuis 8 ans à la tête des écologistes flamands.

L'annonce d'Almaci intervient peu après la décision très discutée du gouvernement fédéral concernant les centrales nucléaires, mais la décision d'Almaci aurait été prise depuis un certain temps et n'aurait donc eu que peu ou pas de rapport avec l'accord sur l'énergie.

Selon nos confrères du Morgen, il semblerait que les groupes politiques du Parlement aient été mécontents de la manière dont Almaci dirigeait le parti. Le mécontentement viendrait aussi de sa communication avec le monde extérieur. Par conséquent, toujours selon Le Morgen, les députés Groen lui auraient demandé de se retirer.

Elle tiendra une conférence de presse ce mercredi à 11h00 en présence des responsables du parti.

