Quelle que soit l'issue de la très longue préformation flamande de Bart De Wever, depuis les élections du 26 mai, une chose est plus claire que jamais : les partis politiques visent, avant tout, le pouvoir. Qu'il s'agisse de partis classiques ou de soi-disant partis de protestation: pour tout le monde, " être là " n'est peut-être pas la seule chose qui compte, mais c'est la première.

Ces dernières semaines et ces derniers mois, la politique flamande tourne autour le fait de savoir quels partis le formateur flamand Bart De Wever souhaite intégrer au gouvernement flamand, en plus de sa N-VA : Open VLD, SP.A ou encore CD&V ? Ou même les trois ? Les formations longues où différents partis jouent leur rôle ne sont évidemment pas uniques. En 1987 et 1988, il y avait déjà eu le proverbial "Sire, donnez-moi cent jours" de Jean-Luc Dehaene (CVP). Après les élections du 24 novembre 1991 ("le dimanche noir"), il a fallu attendre le 7 mars pour qu'un nouveau gouvernement prête serment. Et en 2010-2011, la formation de 541 jours a même atteint le Guiness Book of Records.

