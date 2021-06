La Belgique est à nouveau largement orange sur la carte corona du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC). Seul Bruxelles est encore rouge.

Dans la mise à jour de la carte corona publiée par l'ECDC jeudi, les conditions des codes de couleur ont été ajustées. Une couleur orange nécessite une incidence comprise entre 75 et 200 et un taux de positivité compris entre 1 et 4 %.

Pour l'ensemble de la Belgique, selon l'ECDC, l'incidence est de 123 infections pour 100.000 habitants. Le taux de positivité dans notre pays est de 2,4%, selon le dernier rapport de l'institut de santé Sciensano. A Bruxelles, le taux de positivité est de 2,7% et l'incidence est de 165 pour 100.000 habitants. Il est possible que la carte n'ait pas encore été entièrement adaptée aux nouveaux critères, car jusqu'à la semaine dernière une incidence inférieure à 150 était requise pour le code couleur orange.

La France est également presque entièrement orange sur la dernière version de la carte. Les Pays-Bas et la Lettonie sont complètement orange.

Les codes de couleurs européens sont une indication pour les États membres de l'UE d'imposer des conditions de retour, telles que des quarantaines obligatoires ou la présentation de tests négatifs. Le passage du rouge à l'orange pour la Belgique signifie donc que ces règles deviennent moins strictes. Les couleurs sont également prises en compte pour l'admission des voyageurs dans leur propre pays.

Dans la mise à jour de la carte corona publiée par l'ECDC jeudi, les conditions des codes de couleur ont été ajustées. Une couleur orange nécessite une incidence comprise entre 75 et 200 et un taux de positivité compris entre 1 et 4 %. Pour l'ensemble de la Belgique, selon l'ECDC, l'incidence est de 123 infections pour 100.000 habitants. Le taux de positivité dans notre pays est de 2,4%, selon le dernier rapport de l'institut de santé Sciensano. A Bruxelles, le taux de positivité est de 2,7% et l'incidence est de 165 pour 100.000 habitants. Il est possible que la carte n'ait pas encore été entièrement adaptée aux nouveaux critères, car jusqu'à la semaine dernière une incidence inférieure à 150 était requise pour le code couleur orange.La France est également presque entièrement orange sur la dernière version de la carte. Les Pays-Bas et la Lettonie sont complètement orange. Les codes de couleurs européens sont une indication pour les États membres de l'UE d'imposer des conditions de retour, telles que des quarantaines obligatoires ou la présentation de tests négatifs. Le passage du rouge à l'orange pour la Belgique signifie donc que ces règles deviennent moins strictes. Les couleurs sont également prises en compte pour l'admission des voyageurs dans leur propre pays.