"Flanders got talent ou la montée en puissance de la chanson néerlandophone"

Plus que jamais, cette édition 2019 des " prix flamands de la musique " aura été celle des prix de la musique flamande. Si l'anglais reste un choix rationnel pour de nombreux artistes, de plus en plus de chanteurs optent sciemment et sans complexe pour des paroles en néerlandais, quel que soit le genre musical. Comme le remarque l'expert en musique pop belge Jan Delvaux, " l'époque où la chanson néerlandophone n'était pas prise au sérieux est révolue ".

...