Fête Nationale: Plus de 100.000 projectiles aux couleurs inédites dans le ciel de Bruxelles (en images)

Le traditionnel feu d'artifice s'est déroulé dimanche soir, entre 23h et 23h30, sur la place des Palais à Bruxelles, en présence du roi Philippe, de la reine Mathilde et de leurs trois plus grands enfants Elisabeth, Gabriel et Emmanuel.

