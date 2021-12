Les différents gouvernements du pays se retrouvent ce mercredi à 14h pour un nouveau Comité de concertation consacré à la situation sanitaire. "Il faut des mesures immédiates", a déclaré le ministre bruxellois Rudi Vervoort face à l'émergence du variant Omicron.

La situation sanitaire en Belgique s'améliore si on la compare aux semaines passées mais le nouveau variant Omicron pourrait bouleverser la situation. Voilà le point de départ du nouveau Comité de concertation qui se réunit ce mercredi à 14 heures pour prendre de nouvelles mesures.

L'heure ne semble pas au relâchement. Selon des fuites dans les médias, les experts du Gems, qui conseillent les autorités, préconisent plutôt des restrictions supplémentaires. Il est question de fermeture dans l'Horeca à 20h, du retour de la bulle sociale en limitant à deux ou trois ménages les convives aux repas de fête, de faire ses courses seul, d'annuler les événements de masse, de limiter la capacité des transports publics à 50% ou encore de maintenir le télétravail et l'étendre à 5 jours sur 5 en cette période critique d'augmentation des infections omicron et d'augmentation des vaccinations.

L'horeca demande au gouvernement de cesser de jouer au yoyo

"Nous demandons que les mesures actuelles soient maintenues. C'est le plus important", déclare Fabian Hermans, président du secteur de la restauration de Bruxelles. "Nous voulons que le gouvernement arrête de jouer au yo-yo. Nous prouvons que nous contrôlons la situation, dans le respect des règles. Nous sommes l'un des rares secteurs à appliquer les règles, comme le CST. Mais nous souffrons de préjugés. Par exemple, il n'y a aucune restriction sur les transports publics", poursuit-il.

"Des mesures immédiates et complémentaires"

Ce mercredi matin, Rudi Vervoort, ministre président de la Région bruxelloise, était l'invité de la matinale de BelRLT. Selon lui, "on est dans une situation paradoxale, les chiffres actuels sont décroissants mais on voit dans un horizon pas si lointain cette vague qui risque d'être une vague qui risque d'être une déferlante." "Avec des éléments que nous ne maitrisons pas" précise-t-il. "Depuis le début, on a pas de certitude parce que les situations ne sont pas comparables. On ne peut pas comparer la Belgique aux Pays-Bas, on ne peut pas comparer la Belgique au Royaume-Uni. Mais quand on regarde les chiffres, ça doit nous amener à de la vigilance et de l'inquiétude." "Il faudra des mesures immédiates et puis avec, en fonction des critères épidémiologiques, des mesures complémentaires si le scénario pessimiste se confirme. Mais des décisions aujourd'hui, je pense que c'est important."

Le ministre président confirme que le huis-clos des activités sportives sont par exemple sur la table des discussions de cet après-midi. Comme la jauche des 200 spectateurs dans le secteur de la culture. La question d'une bulle pour les réunions chez soi semble cependant pas être de mise. "Ce qu'on encouragera c'est l'utilisation des autotests, le cas échéant si le nombre de personnes présentes le justifie" a expliqué Rudi Vervoort. A Bruxelles, le taux d'occupation en soins intensifs reste important. "On serait beaucoup plus à l'aise avec un taux plus bas. C'est une préoccupation dont il faut tenir compte."

Concernant l'Horeca, le ministre président a été très clair: "Pour moi la fermeture à 20 heures n'a aucun sens". "Je suis plutôt partisan de maintenir la situation actuelle. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée d'assouplir pour les réveillons."

Cinquième vague

Selon Emmanuel André, invité de La Première ce mercredi, une cinquième vague suivra la quatrième. "Cette vague a d'ailleurs déjà commencé mais elle n'est pas encore visible dans les contaminations totales puisqu'on a la vague Delta qui diminue très fort et la vague Omicron qui augmente très fort. Aujourd'hui dans les infections on observe encore une baisse même si dans les prochains jours, les chiffres totaux vont recommencer à augmenter. Ca va aller très vite, c'est un variant qui est extrêmement contagieux."

Nouveau confinement?

"Lors du comité de concertation, on devra prendre des mesures supplémentaires", a expliqué ce mardi le ministre fédéral de la Santé, Frank Vandenbroucke, en commission à la Chambre, sans donner plus de précision sur les mesures envisagées. En Europe, plusieurs pays durcissent leur dispositif, en particulier les Pays-Bas voisins qui s'engagent dans un nouveau confinement. En Belgique, une telle mesure n'est pas à l'ordre du jour, ont assuré ces derniers jours plusieurs dirigeants politiques, dont la ministre wallonne de la Santé, Christie Morreale.

Habituellement partisan de la ligne dure, le virologue Marc Van Ranst l'a également écartée. "La situation dans notre pays est meilleure qu'aux Pays-Bas. Nous sommes plus loin en matière de doses de rappel du vaccin et nous avons moins de lits occupés en soins intensifs", a-t-il expliqué ce lundi à l'issue d'une réunion des experts.

Les indicateurs s'améliorent dans les écoles flamandes

Durant les deux dernières semaines de classes avant l'anticipation des vacances de Noël pour cause de 4e vague de coronavirus, le nombre d'élèves flamands testés positifs a chuté, selon des chiffres fournis par les pouvoirs organisateurs flamands.

En ce jour de Codeco ministre flamand de l'Enseignement, Ben Weyts (N-VA) entend mettre ces données en avant pour plaider à nouveau contre toute fermeture des écoles. Entre le 6 et 19 décembre, 22.935 élèves flamands (1,91%) et 3.525 enseignants (2,08%) ont été testés positifs tandis que 42.553 élèves (3,54%) et 532 enseignants (0,31%) ont été mis en quarantaine.

Ces chiffres représentent en réalité une diminution de 43% par rapport à la période d'inventaire précédente pour la contamination des élèves, et de 57% pour les enseignants.

Le nombre de contaminations a donc sensiblement diminué avant même l'activation de la période "de refroidissement" imposée aux écoles par le Codeco à compter du lundi 20 décembre.

Selon M. Weyts, ces données doivent inviter à la plus grande prudence lors de l'adoption de mesures sanitaires envers le monde scolaire.

"Il faudra à l'avenir être encore plus prudent pour décider de fermer complètement les écoles. Celles-ci doivent être le dernier endroit où l'on éteindra la lumière", selon le ministre flamand. "Maintenir les écoles ouvertes la première quinzaine de décembre fut donc la bonne décision. Et ce sera aussi une bonne décision de les rouvrir le 10 janvier".

