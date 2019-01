Fallait-il inviter Dries Van Langenhove ?

"Un match de boxe ", " une interview hallucinante ", " un moment de télévision historique " : dans la presse et sur le Net, les réactions abondaient dans le même sens au sujet du clash, le 9 janvier, entre la présentatrice phare de l'émission Terzake (VRT), Kathleen Cools, et son invité, Dries Van Langenhove, fraîchement désigné tête de liste Vlaams Belang à la Chambre pour le Brabant flamand. Durant une douzaine de minutes, le leader du groupe de droite radicale Schild & Vrienden n'a eu de cesse de dénoncer les " mensonges du service public " et de nier les faits auxquels la journaliste, impassible et persévérante, le confrontait. On l'oublierait presque : il y a quelques mois en...