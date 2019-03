actualité

F. Schepmans et K. Majoros seront entendus par la commission du Logement

(Belga) La commission du Logement du parlement bruxellois s'est prononcée en faveur de l'audition de la bourgmestre et de l'échevin du Logement sortants de Molenbeek Françoise Schepmans (MR) et Karim Majoros (Ecolo) dans le cadre de l'examen du dossier de la gestion du "Logement Molenbeekois", a indiqué vendredi le député DéFI Michaël Vossaert. Objectif: "recueillir tous les éléments nécessaires à la conclusion du rapport et à la mise en oeuvre de recommandations".

