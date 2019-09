Exportations d'armes : les ONG poursuivent le gouvernement wallon devant les tribunaux

Les ONG Ligue des Droits Humains et Coordination nationale d'action pour la paix et la démocratie (CNAPD) assignent la Région wallonne en référé pour avoir accès à des informations sur les exportations d'armes. Knack et Le Soir ont obtenu copie de cette citation en justice. L'audience d'introduction aura lieu le 17 septembre devant le tribunal de première instance de Namur.

© belga

Les exportations d'armes sont un sujet sensible en Wallonie, car la Région wallonne possède 100% de l'armurier FN Herstal. Cet été, l'exportation d'armes de la Wallonie vers l'Arabie saoudite a été remise en question. De plus, lors des négociations sur un nouvel accord de coalition wallon entre PS, MR et Ecolo de la semaine dernière, l'exportation d'armes a été l'un des sujets brûlants.

