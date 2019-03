Explosions à Anvers : "La voie de la criminalité se termine en prison dans le meilleur des cas"

La ville a décidé de mettre en place des contrôles d'identité systématiques, des patrouilles de police supplémentaires et davantage de surveillance par caméra à la suite d'une série d'explosions depuis plusieurs semaines.

"Il est important que les responsables et les politiciens écoutent les conseils des services judiciaires et de sécurité", a ajouté Bart De Wever. "Quiconque prétend qu'il existe une solution simple à ce problème, mis à part le vaste arsenal de moyens déployés pour lutter contre la criminalité liée à la drogue dans son ensemble, raconte des mensonges. Je n'y participerai pas et je fais confiance au parquet et à la police."

"La voie de la criminalité se termine en prison dans le meilleur des cas", a-t-il encore déclaré à l'attention de la population. "Autrement, cela finit en violence."

Bart De Wever a par ailleurs pointé du doigt la responsabilité des toxicomanes. "Ceux qui consomment des drogues sont également responsables moralement de la criminalité et de la violence."