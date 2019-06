L'UCLouvain vient de se doter d'un logiciel de corrections automatiques, Gradescope, développé par l'université de Berkeley (Californie).

Son but : corriger plus vite et, surtout, de façon plus uniforme et équitable les examens écrits. Ainsi le logiciel permet de définir des critères de correction et de notation communs, de mesurer le niveau de réussite pour chacune des questions (plutôt que pour l'ensemble d'un examen), de fournir des retours personnalisés à chaque étudiant, et, éventuellement, d'adapter les tests (ajuster les notes, supprimer une question...).