La fin de l'année et la période des examens se rapproche à grand pas. À l'Université Catholique de Louvain, l'organisation des examens écrits à distance pose souci. Une carte blanche publiée et co-signée par les étudiants pointe du doigt l'utilisation de logiciels permettant l'enregistrement d'images via la webcam des étudiants.

Le confinement pourrait progressivement toucher à sa fin. Malgré cela, remplir à nouveau les auditoires de milliers d'étudiants dès la reprise ne semble pas sécurisé, voire inconscient. Ces dernières semaines, les universités et hautes-écoles de Belgique réfléchissaient donc à des alternatives permettant aux étudiants de passer leurs examens en évitant toute prise de risques inutile. Valérie Glatigny, ministre francophone de l'Enseignement Supérieur avait déjà écarté toute possibilité d'annulation de la session de juin. Les universités devaient avoir communiqué les conditions de passage des examens pour ce lundi 27 avril.

Parmi les initiatives les plus critiquées, on retrouve celle de l'Université Catholique de Louvain. Le 22 avril dernier, celle-ci faisait parvenir via mail à tous ses étudiants un sondage destiné à fixer un peu mieux les conditions des étudiants dans le cadre du passage de leurs examens. Un questionnaire vivement critiqué pas les associations étudiantes pour plusieurs raisons. Celui-ci fait état de la possible utilisation de logiciels de visio-conférence comme Wiseflow ou Testwe. Ces logiciels permettent de prendre des photos via la webcam des étudiants toutes les 3 seconde consultables à posteriori afin de pouvoir repérer les mouvements suspects en cas de doute et de s'assurer qu'il n'y ait pas de triche durant l'épreuve. Une méthode d'évaluation qui a été validée ce lundi. Le principe de surveillance étant autorisé, il sera utilisé à la discrétion des professeurs. Certains ont déjà marqué leur volonté de ne pas l'utiliser.

Un logiciel inconnu

Premier problème selon le Bureau des Étudiants ESPO : l'utilisation de tels logiciels devrait avant toute chose faire l'objet d'une communication générale destinée à informer les étudiants sur la manière dont ces logiciels fonctionnent avant d'entamer des requêtes individuelles. "Nous avons pu avoir une présentation un peu plus détaillée des programmes utilisés lors de la réunion du Conseil Académique. Mais il reste énormément d'interrogations sur ce que constitue par exemple un geste suspect." explique Arnaud Huberty, président de l'Assemblée Générale des Étudiants de Louvain. Dans une publication adressée aux étudiants, le BDE ESPO estime aussi "imprudent" de faire reposer l'entièreté d'une session d'examens sur un outil dont l'efficacité et la régularité n'ont pu être prouvées par des tests préalables. "Des études et des expériences en situation réelle auraient été nécessaires afin de juger la pertinence de ces outils à évaluer les savoirs universitaires.".

Interrogé à ce sujet, Arnaud Huberty soulignait le manque d'efficacité et de pertinence des mesures dites "anti-triche". Des étudiants ont fait état d'un possible appel téléphonique du professeur après l'examen afin de confirmer ou d'infirmer les doutes en cas de suspicion de triche. Mesure depuis démentie par le rectorat de l'UCLouvain. La possibilité d'empêcher les étudiants de retourner aux questions précédentes et de se relire ferait aussi partie de ces mesures. "On est censés, avec un temps limité pour l'examen, décider à l'avance quelle question sera prioritaire en fonction de la cotation attribuée, sans avoir la possibilité de revenir en arrière et de se relire. Comment est-ce qu'on peut même pense à imposer cette modalité anti-triche à un étudiant alors qu'elle va à l'encontre de tout ce qu'on a conseillé aux étudiants depuis le début de leur cursus.".

Le respect de la vie privée en danger ?

Au-delà de ces aspects, c'est bien entendu l'idée de protection de données et de la vie privée qui inquiète la communauté étudiante. Une carte blanche était d'ailleurs publiée par un étudiant de l'IHECS (qui entretient une co-diplomation avec l'UCLouvain ; NDLR) à ce sujet et appelait les responsables à prendre action. L'Assemblée Générale des Étudiants de Louvain déclarait à ce sujet : "Cette pratique porte préjudice au respect de la vie privée des étudiant.es et de par son utilisation, apporte du stress non nécessaire lors de la réalisation de l'examen. En outre, nous nous opposons à toute forme de surveillance des étudiant.es lors de leurs examens (à leur domicile ; NDLR) qui, d'une part violerait leur droit à la vie privée et, d'autre part, qui pose d'importantes interrogations vis-à-vis du RGPD.". Leur président soulignait d'ailleurs que "l'argument qui tend à démontrer que notre démarche est dénuée de sens parce que beaucoup d'étudiants diffusent eux-mêmes leurs données via des réseaux sociaux ne tient pas la route. Ce que les étudiants font de leurs données ne regardent qu'eux et, dans le cadre des réseaux sociaux, cela se fait sur une base consentante.". Du côté de l'UCLouvain, on confirme que ces données seront conservées pour une période limitée, nécessaire à la bonne correction des examens, sur un serveur de TestWe répondant à tous les critères de sécurité cités par le RGPD.

" Cette bienveillance qu'on reconnait aux académiques n'est juste pas perçue par les étudiants."

Selon les associations étudiantes, il persiste encore un flou autour des modalités de passage des examens, et ce même après l'annonce théorique de ceux-ci. "L'information de la distance n'en est pas une. Certains étudiants ne savent pas quelle forme prendra leur examen ainsi que les conditions d'évaluation qui l'entourent. Les étudiants veulent un contact avec leur corps professoral, personnel et en détails sur comment l'examen sera organisé et pourquoi il sera organisé de cette manière, comme le fait un professeur face à son auditoire en temps normal. Cette bienveillance qu'on reconnait aux académiques n'est juste pas perçue par les étudiants.".

Parallèlement, le BDE ESPO proposait différents modèles d'évaluation issus de l'étranger et rassemblés par Louvain Learning Lab, retenus comme pouvant facilement remplacer le système mis en place actuellement. Parmi ces systèmes alternatifs : l'organisation d'examens oraux et de tests à cours ouverts, pour les cours le permettant.

Julien Roubaud

Le confinement pourrait progressivement toucher à sa fin. Malgré cela, remplir à nouveau les auditoires de milliers d'étudiants dès la reprise ne semble pas sécurisé, voire inconscient. Ces dernières semaines, les universités et hautes-écoles de Belgique réfléchissaient donc à des alternatives permettant aux étudiants de passer leurs examens en évitant toute prise de risques inutile. Valérie Glatigny, ministre francophone de l'Enseignement Supérieur avait déjà écarté toute possibilité d'annulation de la session de juin. Les universités devaient avoir communiqué les conditions de passage des examens pour ce lundi 27 avril. Parmi les initiatives les plus critiquées, on retrouve celle de l'Université Catholique de Louvain. Le 22 avril dernier, celle-ci faisait parvenir via mail à tous ses étudiants un sondage destiné à fixer un peu mieux les conditions des étudiants dans le cadre du passage de leurs examens. Un questionnaire vivement critiqué pas les associations étudiantes pour plusieurs raisons. Celui-ci fait état de la possible utilisation de logiciels de visio-conférence comme Wiseflow ou Testwe. Ces logiciels permettent de prendre des photos via la webcam des étudiants toutes les 3 seconde consultables à posteriori afin de pouvoir repérer les mouvements suspects en cas de doute et de s'assurer qu'il n'y ait pas de triche durant l'épreuve. Une méthode d'évaluation qui a été validée ce lundi. Le principe de surveillance étant autorisé, il sera utilisé à la discrétion des professeurs. Certains ont déjà marqué leur volonté de ne pas l'utiliser. Un logiciel inconnuPremier problème selon le Bureau des Étudiants ESPO : l'utilisation de tels logiciels devrait avant toute chose faire l'objet d'une communication générale destinée à informer les étudiants sur la manière dont ces logiciels fonctionnent avant d'entamer des requêtes individuelles. "Nous avons pu avoir une présentation un peu plus détaillée des programmes utilisés lors de la réunion du Conseil Académique. Mais il reste énormément d'interrogations sur ce que constitue par exemple un geste suspect." explique Arnaud Huberty, président de l'Assemblée Générale des Étudiants de Louvain. Dans une publication adressée aux étudiants, le BDE ESPO estime aussi "imprudent" de faire reposer l'entièreté d'une session d'examens sur un outil dont l'efficacité et la régularité n'ont pu être prouvées par des tests préalables. "Des études et des expériences en situation réelle auraient été nécessaires afin de juger la pertinence de ces outils à évaluer les savoirs universitaires.". Interrogé à ce sujet, Arnaud Huberty soulignait le manque d'efficacité et de pertinence des mesures dites "anti-triche". Des étudiants ont fait état d'un possible appel téléphonique du professeur après l'examen afin de confirmer ou d'infirmer les doutes en cas de suspicion de triche. Mesure depuis démentie par le rectorat de l'UCLouvain. La possibilité d'empêcher les étudiants de retourner aux questions précédentes et de se relire ferait aussi partie de ces mesures. "On est censés, avec un temps limité pour l'examen, décider à l'avance quelle question sera prioritaire en fonction de la cotation attribuée, sans avoir la possibilité de revenir en arrière et de se relire. Comment est-ce qu'on peut même pense à imposer cette modalité anti-triche à un étudiant alors qu'elle va à l'encontre de tout ce qu'on a conseillé aux étudiants depuis le début de leur cursus.".Le respect de la vie privée en danger ? Au-delà de ces aspects, c'est bien entendu l'idée de protection de données et de la vie privée qui inquiète la communauté étudiante. Une carte blanche était d'ailleurs publiée par un étudiant de l'IHECS (qui entretient une co-diplomation avec l'UCLouvain ; NDLR) à ce sujet et appelait les responsables à prendre action. L'Assemblée Générale des Étudiants de Louvain déclarait à ce sujet : "Cette pratique porte préjudice au respect de la vie privée des étudiant.es et de par son utilisation, apporte du stress non nécessaire lors de la réalisation de l'examen. En outre, nous nous opposons à toute forme de surveillance des étudiant.es lors de leurs examens (à leur domicile ; NDLR) qui, d'une part violerait leur droit à la vie privée et, d'autre part, qui pose d'importantes interrogations vis-à-vis du RGPD.". Leur président soulignait d'ailleurs que "l'argument qui tend à démontrer que notre démarche est dénuée de sens parce que beaucoup d'étudiants diffusent eux-mêmes leurs données via des réseaux sociaux ne tient pas la route. Ce que les étudiants font de leurs données ne regardent qu'eux et, dans le cadre des réseaux sociaux, cela se fait sur une base consentante.". Du côté de l'UCLouvain, on confirme que ces données seront conservées pour une période limitée, nécessaire à la bonne correction des examens, sur un serveur de TestWe répondant à tous les critères de sécurité cités par le RGPD. " Cette bienveillance qu'on reconnait aux académiques n'est juste pas perçue par les étudiants."Selon les associations étudiantes, il persiste encore un flou autour des modalités de passage des examens, et ce même après l'annonce théorique de ceux-ci. "L'information de la distance n'en est pas une. Certains étudiants ne savent pas quelle forme prendra leur examen ainsi que les conditions d'évaluation qui l'entourent. Les étudiants veulent un contact avec leur corps professoral, personnel et en détails sur comment l'examen sera organisé et pourquoi il sera organisé de cette manière, comme le fait un professeur face à son auditoire en temps normal. Cette bienveillance qu'on reconnait aux académiques n'est juste pas perçue par les étudiants.".Parallèlement, le BDE ESPO proposait différents modèles d'évaluation issus de l'étranger et rassemblés par Louvain Learning Lab, retenus comme pouvant facilement remplacer le système mis en place actuellement. Parmi ces systèmes alternatifs : l'organisation d'examens oraux et de tests à cours ouverts, pour les cours le permettant. Julien Roubaud