Le taux de réussite du CEB présenté la semaine dernière par les élèves de sixième primaire atteint 90,49%, annonce mercredi l'administration de l'enseignement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Sur 51.069 élèves, 46.211 ont réussi cette épreuve externe commune. Le taux de réussite avait atteint 90,63% l'année dernière.

La moyenne des résultats obtenus par l'ensemble des élèves est de 70,98% en français (75,72% en 2018), 74,47% en mathématiques (75,92% en 2018) et 76,18% en éveil, soit histoire-géographie et sciences (68,74% en 2018).

L'administration observe que la discipline la mieux réussie est l'éveil, plus particulièrement l'éveil historique et géographique, tandis que l'épreuve "savoir écrire" récolte le plus mauvais score.

Les élèves qui atteignent au moins 50% des points à chacune des matières obtiennent automatiquement leur CEB et pourront donc intégrer la première année commune de l'enseignement secondaire lors de la prochaine année scolaire.

Les écoles peuvent néanmoins attribuer le CEB aux élèves qui ont échoué en se basant sur leur dossier scolaire.

Les parents de l'élève auquel l'octroi du CEB a été refusé, ou la personne investie de l'autorité parentale à son égard, ont par ailleurs la possibilité d'introduire un recours contre ce refus, rappelle l'administration de l'enseignement.