En Wallonie, bientôt tous piétons?

Sophie Mignon Journaliste

A l'ère de la mobilité douce, la marche tente de se faire une petite place parmi les vélos, trottinettes électriques et autres monoroues. Tâche des plus ardues tant les obstacles sont nombreux et les aménagements manquent. Mais des solutions, et des exemples, émergent. En Wallonie aussi.

© DEBBY TERMONIA