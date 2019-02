En visite à Molenbeek, Pieter De Crem a rencontré Catherine Moureaux

Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Pieter De Crem (CD&V) a effectué jeudi une visite de travail dans la commune de Molenbeek. Il s'y est rendu, à l'invitation de la bourgmestre de la commune Catherine Moureaux (PS), à la suite du différend qui les avait opposés dans l'analyse et la perception, d'incidents survenus dans cette commune de l'ouest de la capitale, durant la nuit du Nouvel An.