Le Vlaams Belang a investi plus de 100.000 euros en publicités sur Facebook, peut-on observer à la lecture du rapport de la bibliothèque publicitaire du réseau social.

Du 2 au 31 mai, le parti flamand d'extrême-droite a dépensé 107.347 euros pour diffuser 102 publicités. A ces annonces s'ajoutent celles du président Tom Van Grieken (18.795 euros pour 33 publicités), du député européen Tom Vandendriessche (4.136 euros pour 16 publicités), le "Vlaams Belang Brussel" (3.981 euros pour 6 publicités) ou encore celles pour une page intitulée en français "Vlaams Belang - nos gens d'abord" (3.352 euros pour 3 publicités).

Derrière le Vlaams Belang, on retrouve la N-VA et le PTB-PVDA. Le parti nationaliste flamand a ainsi dépensé ces 30 derniers jours 37.836 euros pour 72 publicités. À ces annonces s'ajoutent notamment celles du président Bart De Wever (4.701 euros pour 4 publicités), du ministre-président flamand Jan Jambon (3.374 euros pour 2 publicités) et du député fédéral Theo Francken (2.123 euros pour 6 publicités).

Le parti communiste PTB-PVDA a, lui, dépensé plus de 50.000 euros sous différentes appellations, soit 24.611 euros pour 71 publicités estampillées PVDA, 21.261 euros pour 58 publicités pour le président Peter Mertens, 8.029 euros pour 47 publicités PTB ou encore 4.862 euros pour 32 publicités pour la page du mouvement étudiant du parti, "Comac étudiants". Notons également l'activité importante du président du sp.a Conner Rousseau (29.774 euros pour 189 publicités) et du MR Georges-Louis Bouchez (10.656 euros pour 44 publicités).

Du 2 au 31 mai, le parti flamand d'extrême-droite a dépensé 107.347 euros pour diffuser 102 publicités. A ces annonces s'ajoutent celles du président Tom Van Grieken (18.795 euros pour 33 publicités), du député européen Tom Vandendriessche (4.136 euros pour 16 publicités), le "Vlaams Belang Brussel" (3.981 euros pour 6 publicités) ou encore celles pour une page intitulée en français "Vlaams Belang - nos gens d'abord" (3.352 euros pour 3 publicités). Derrière le Vlaams Belang, on retrouve la N-VA et le PTB-PVDA. Le parti nationaliste flamand a ainsi dépensé ces 30 derniers jours 37.836 euros pour 72 publicités. À ces annonces s'ajoutent notamment celles du président Bart De Wever (4.701 euros pour 4 publicités), du ministre-président flamand Jan Jambon (3.374 euros pour 2 publicités) et du député fédéral Theo Francken (2.123 euros pour 6 publicités). Le parti communiste PTB-PVDA a, lui, dépensé plus de 50.000 euros sous différentes appellations, soit 24.611 euros pour 71 publicités estampillées PVDA, 21.261 euros pour 58 publicités pour le président Peter Mertens, 8.029 euros pour 47 publicités PTB ou encore 4.862 euros pour 32 publicités pour la page du mouvement étudiant du parti, "Comac étudiants". Notons également l'activité importante du président du sp.a Conner Rousseau (29.774 euros pour 189 publicités) et du MR Georges-Louis Bouchez (10.656 euros pour 44 publicités).