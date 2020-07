En Belgique, plus de 85% des nouveaux contaminés ont moins de 60 ans

Si l'augmentation du nombre de nouveaux cas de coronavirus concerne tous les groupes d'âge en Belgique, la hausse est nettement plus marquée pour les moins de 60 ans, qui représentent 86% de l'ensemble des cas diagnostiqués entre le 16 et le 22 juillet, apprend-on dimanche sur le site info-coronavirus.be, coordonné par le SPF Santé publique et le Centre de crise.

