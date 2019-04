En 2018, le roi Philippe a utilisé à 22 reprises un avion militaire pour ses voyages

L'extrême droite flamande a encore questionné le ministre des Affaires étrangères, Didier Reynders (MR), sur l'utilisation d'avions militaires par le roi Philippe. On apprend donc qu'en 2018, la famille royale a effectué 22 voyages à l'étranger en avion militaire, dix officiels et douze non officiels. Coût total : 843 239,28 euros.