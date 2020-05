Après l'avoir connu pendant un mois et demi comme porte-parole interfédéral dans la lutte contre le Covid-19, après l'avoir vu tous les jours présenter avec humilité et humanisme les chiffres qui définissaient cette crise sanitaire, Emmanuel André est retourné à sa vie de microbiologiste. Il donnait ce jeudi une interview à Het Nieuwsblad. Retour sur les grandes lignes de cet entretien.

Si la Belgique entamait ce lundi 4 mai sa procédure de déconfinement, elle entre aussi dans la phase la plus compliquée selon Emmanuel André. "Croyez-moi, mettre les gens en quarantaine était facile, les faire sortir en toute sécurité devient un exercice d'équilibre difficile" En effet, si le confinement pouvait être contrôlé par certaines mesures policières, le déconfinement, lui, se fait sur base d'un civisme collectif. Il n'hésite pas à imaginer une deuxième, voire une troisième vague "si nous commençons à interpréter librement les règles établies".

Par la même occasion, il a aussi tenu à clarifier les raisons de son départ du poste de porte-parole interfédéral : "Je dois décevoir tout le monde : je n'ai rien divulgué et je n'ai pas dû résister une seule seconde à la pression politique" faisant référence à la récentes fuite du rapport provisoire concernant le déconfinement et aux tensions relatées entre les politiques et le monde scientifique. Il en profite d'ailleurs pour remettre dans le contexte ces possibles tensions : "Disons que nous parlions une langue complètement différentes au début. (rires) Nous n'avons pas toute la vérité. C'est une bonne chose. Si les virologues avaient eu le choix, la solution aurait été simple : "Tout le monde est enfermé pendant un an".

Le virologue, qui avait eu la lourde tâche d'annoncer le décès de la plus jeune patiente européenne, et maintenant assigné à la task force "recherche des contacts", met l'accent sur son nouveau rôle et rappelle "La première vague de la crise est terminée et il m'a semblé le bon moment pour réfléchir à ce que je peux vraiment enseigner à notre pays. N'oubliez pas : je suis un chercheur qui lutte contre les épidémies, pas un spécialiste de la communication. Ma nouvelle tâche est beaucoup plus importante que d'informer la population avec des chiffres".

Il travaille maintenant sur une manière adéquate de repérer les nouveaux malades et de prévenir les personnes ayant été en contact avec eux, entre autres par une ou plusieurs applications. "Mais une telle application ne fonctionnera toujours que partiellement, car tout le monde ne peut pas installer quelque chose d'aussi technique.". Emmanuel André tire donc aussi des enseignements de cette crise "Une leçon importante est qu'une épidémie revient malheureusement toujours dans des endroits où l'on n'atteint pas les gens."

Julien Roubaud

Si la Belgique entamait ce lundi 4 mai sa procédure de déconfinement, elle entre aussi dans la phase la plus compliquée selon Emmanuel André. "Croyez-moi, mettre les gens en quarantaine était facile, les faire sortir en toute sécurité devient un exercice d'équilibre difficile" En effet, si le confinement pouvait être contrôlé par certaines mesures policières, le déconfinement, lui, se fait sur base d'un civisme collectif. Il n'hésite pas à imaginer une deuxième, voire une troisième vague "si nous commençons à interpréter librement les règles établies". Par la même occasion, il a aussi tenu à clarifier les raisons de son départ du poste de porte-parole interfédéral : "Je dois décevoir tout le monde : je n'ai rien divulgué et je n'ai pas dû résister une seule seconde à la pression politique" faisant référence à la récentes fuite du rapport provisoire concernant le déconfinement et aux tensions relatées entre les politiques et le monde scientifique. Il en profite d'ailleurs pour remettre dans le contexte ces possibles tensions : "Disons que nous parlions une langue complètement différentes au début. (rires) Nous n'avons pas toute la vérité. C'est une bonne chose. Si les virologues avaient eu le choix, la solution aurait été simple : "Tout le monde est enfermé pendant un an". Le virologue, qui avait eu la lourde tâche d'annoncer le décès de la plus jeune patiente européenne, et maintenant assigné à la task force "recherche des contacts", met l'accent sur son nouveau rôle et rappelle "La première vague de la crise est terminée et il m'a semblé le bon moment pour réfléchir à ce que je peux vraiment enseigner à notre pays. N'oubliez pas : je suis un chercheur qui lutte contre les épidémies, pas un spécialiste de la communication. Ma nouvelle tâche est beaucoup plus importante que d'informer la population avec des chiffres". Il travaille maintenant sur une manière adéquate de repérer les nouveaux malades et de prévenir les personnes ayant été en contact avec eux, entre autres par une ou plusieurs applications. "Mais une telle application ne fonctionnera toujours que partiellement, car tout le monde ne peut pas installer quelque chose d'aussi technique.". Emmanuel André tire donc aussi des enseignements de cette crise "Une leçon importante est qu'une épidémie revient malheureusement toujours dans des endroits où l'on n'atteint pas les gens."Julien Roubaud