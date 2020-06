Le 22 avril dernier, un rapport du groupe d'exit strategy (GEES) avait fuité dans le journal Le Soir. Un ministre-président sous couvert de l'anonymat est revenu dans le journal La Libre en accusant l'ex-porte-parole interfédéral du Covid-19, Emmanuel André. Il se défend.

C'est dans un tweet qu'Emmanuel André revient sur les faits dénoncés par un ministre-président qui s'est exprimé dans les colonnes du journal La Libre Belgique.

"Dans un article paru ce jour dans La Libre, un ministre-president sous couvert de l'anonymat suggère que j'ai transmis un rapport préliminaire du GEES à la presse", a-t-il tweeté. Il a ensuite martelé : "C'est faux et je demande qu'il aie le courage de sortir de l'anonymat pour que nous puissions nous expliquer".

Dans un article paru ce jour dans @lalibre, un ministre-president sous couvert de l’anonymat (!!!) suggère que j’ai transmis un rapport préliminaire du GEES à la presse. C’est faux et je demande qu’il aie le courage de sortir de l’anonymat pour que nous puissions nous expliquer. — Emmanuel André (@Emmanuel_microb) June 23, 2020

Le politique a notamment affirmé : "Pour moi, c'est Emmanuel André qui a été le moins loyal de tous les experts. Il n'a aucune considération pour le monde politique et n'a pas hésité à s'exprimer dans la presse, parfois en s'éloignant de ce qu'il nous déclarait à nous, politiques", précise La Libre Belgique.

Une réaction qui rappelle les tensions entre les experts et le politique, comme le rappellent Michel Henrion ou encore Wouter Verschelden sur Twitter.

Goeie sfeer precies tussen experts en politiek... https://t.co/InfUyEOoV7 — Wouter Verschelden (@woverschelden) June 23, 2020

D'autres ont ironisé la situation en annonçant les pronostics.

Il n’y en a que 5 ... https://t.co/JsxuUtRPVn — Philippe Walkowiak (@PhWalkowiak) June 23, 2020

Jan Jambon dans la bibliothèque avec le chandelier. https://t.co/owi7GjANu9 — Francesco Polak🔻 (@franekorwhat) June 23, 2020

