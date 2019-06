Le philosophe, écrivain et éducateur néerlandophone Bleri Lleshi réagit aux résultats des élections belges du 26 mai dernier. Et à la nette différence du nombre d'élus d'origine non-européenne selon qu'on fasse les comptes en Flandre ou en Fédération Wallonie/Bruxelles.

Parmi les 210 élus francophones des parlements fédéral, bruxellois et wallon, issus donc du scrutin du 26 mai dernier, 31 sont d'origine non européenne. Soit 15 %. Parmi les 228 élus néerlandophones des parlements fédéral, bruxellois et flamand, il n'y en a que 11. ...