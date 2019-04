Eloquentia : quand des jeunes se disputent le titre de meilleur orateur

A Bruxelles, pour la première fois, des jeunes de 17 à 25 ans se disputent le titre de meilleur orateur au concours Eloquentia. Jouissif et bluffant !

L'éloquence, " ça m'a révélé à moi-même ". C'est ainsi qu'Amine Tahiri, 21 ans, étudiant à la haute école Francisco Ferrer, explique ce destin qui l'a mené jusqu'à l'art oratoire, ce monde fermé composé de ceux qui savent convaincre par les mots. Rien ne le prédisposait à en devenir un champion. Le jeune homme a longtemps été " muet ", a longtemps balbutié. " Je n'imaginais pas que cela m'était aussi destiné. Pour moi, le beau verbe était la chasse gardée des bien nés. Je ne pensais pas avoir quelque chose d'intéressant à dire, encore moins qu'on avait envie de m'écouter. " C'est Monia Gandibleux qui lui a dénoué la bouche. Elle fut l'une de ses professeurs à l'institut de la Sainte-Famille, à Schaerbeek. Dans ses classes, elle initie ses élèves au débat et à la prise de parole. Amine Tahiri plonge alors dans les livres, les discours marquants pour étayer la solidité de son argumentaire. Il fait des recherches sur les philosophes et les grands politiques. " J'ai découvert que j'aimais ça, la philosophie et la politique. Là où j'ai grandi, on aime plutôt le sport, le foot. "

...