Eliane Liekendael, la juge intransigeante de l'arrêt spaghetti

Longtemps, elle sera celle qui, lorsqu'elle était procureur de Cour de cassation, a émis l'arrêt spaghetti, celui qui destituera le juge d'instruction Jean-Marc Connerotte de l'affaire Dutroux. Celui-ci était considéré comme un héros national par une large frange de la population, car il était celui qui avait "retrouvé les petites" et instruisait le dossier de ce qu'on appelait déjà l'affaire Dutroux. En septembre 1996, il va pourtant commettre une erreur. Il participe, en compagnie du procureur du Roi Michel Bourlet, à un souper spaghetti dont les bénéfices financeraient les frais de défense en justice de Laetitia Delhez. La Cour de cassation estimera que la présence du juge à ce souper et en se montrant à côté des victimes était faire preuve d'un manque d'impartialité et pouvait nuire à la suite de l'enquête.

...