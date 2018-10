Élections rectorales à l'Université de Liège : "Quid du développement durable ?"

Lieux de savoir et de progrès, les universités constituent un endroit privilégié pour imaginer et mettre en pratique des projets novateurs afin de construire un avenir commun plus durable. Beaucoup d'universités, en Belgique comme dans le monde, se sont déjà dotées d'une stratégie de développement durable. Celle-ci s'intègre au coeur de leurs missions d'enseignement, de recherche et d'éducation à la citoyenneté ; notamment au travers de projets pilotes testés à même leurs campus.

A l'Université de Liège, plusieurs initiatives ont été lancées et une démarche globale se dessine, mais le tout manque encore de visibilité et requiert un franc soutien de la part des autorités pour être à la hauteur de l'urgence écologique. Nous pensons donc qu'il est impératif que ces questions occupent une place prépondérante au sein de notre institution.

Nous invitons les candidats recteurs de l'Université de Liège à marquer l'histoire en prenant position de manière tangible sur le développement durable

Hasard heureux du calendrier, les élections rectorales sont l'occasion idéale pour l'Université de Liège de donner vie à un programme ambitieux en matière de développement durable. Nous invitons dès lors les candidats recteurs à marquer l'histoire de l'université en prenant position de manière tangible sur ce sujet, pour permettre aux électeurs d'exprimer leur suffrage en toute connaissance de cause.

Au-delà des déclarations de bonnes intentions, nous attendons des candidats qu'ils fassent des propositions concrètes et détaillées quant aux moyens à allouer et aux structures à mettre en place pour rendre la transition effective et définie dans le temps.

Personnel académique, assistants, chercheurs, personnel administratif, ouvrier et étudiants, nous désirons un engagement fort et collectif afin de construire ensemble, guidés par un recteur visionnaire et ambitieux, un monde durable. Dès aujourd'hui.

