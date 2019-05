L'échevine anversoise socialiste Jinnih Beels (sp.a), en charge de l'enseignement à l'échelon local, a déjà laissé entendre dimanche, lors des élections fédérale, régionales et européennes, qu'elle se verrait bien prendre l'écharpe maïorale laissée par Bart De Wever si celui-ci parvient à s'imposer pour devenir le nouveau ministre-président flamand.

Elle a en tout cas évoqué cette possibilité au micro de VTM, précisant à Belga qu'elle ne revendique pas le poste mais est bien ouverte à entamer des discussions à ce sujet avec les autres élus locaux.

Bart De Wever, le poids lourd de la N-VA et qui tire la liste nationaliste à Anvers, n'avait pas fait mystère durant la campagne électorale de sa volonté de succéder à Geert Bourgeois, du même parti, à ce poste. Si son projet se réalise à la faveur des urnes, il devra rendre son écharpe de bourgmestre, ce qui semble inquiéter son partenaire de coalition à l'échelon local, le sp.a (la coalition communale comprend aussi l'Open VLD).

"Si monsieur De Wever devient effectivement ministre-président, cela ne peut pas être n'importe qui qui devient bourgmestre. Cela doit être une figure qui rassemble, comme le stipule notre accord de majorité", indique Jinnih Beels. En principe, il apparait plus probable qu'un autre nationaliste devienne bourgmestre, mais ce n'est pas chose certaine, assure-t-elle. Il faudra dans tous les cas "en discuter", et elle-même est "logiquement candidate".

La sortie un peu osée de l'ancienne commissaire de police, relativement novice en politique, n'a semble-t-il pas été appréciée du côté du principal intéressé. "Les rapports de force étaient clairs aux élections communales", d'octobre dernier, a-t-il rappelé. La N-VA était en effet sortie premier parti des urnes dans tous les districts anversois à l'exception de deux d'entre eux, Borgerhout et Berchem, où les Verts et les socialistes avaient davantage convaincu. "En ce qui me concerne, elle peut oublier le maïorat", tranche De Wever en réaction aux propos de Beels.