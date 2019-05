Les bureaux de vote continuaient de fonctionner de manière fluide, dimanche matin. Les quelques incidents notés ici et là ont été résolus ou étaient en passe de l'être, a indiqué à Belga vers 10h30 Peter Grouwels, porte-parole du SPF Intérieur.

Au sud du pays, le vote papier sera généralisé dans les communes francophones mais électronique dans les neuf communes germanophones. L'ensemble des habitants de la Région de Bruxelles-Capitale voteront de manière électronique. En Flandre, le vote se fera également de manière électronique pour 157 communes et sur papier dans les 143 autres.

Les bureaux de vote où un vote papier est organisé fermeront à 14h00. Les autres prolongent jusqu'à 16h00. Quelque 8 millions de Belges sont appelés à se rendre aux urnes dimanche pour élire 484 députés et renouveler ainsi directement six parlements (la Chambre, les parlements wallon, bruxellois, germanophone et flamand ainsi que le parlement européen) et indirectement quatre parlements ou assemblées (le Sénat, le parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles et, à Bruxelles, les assemblées de la Commission communautaire française et de la Vlaamse Gemeenschapscommissie).

Peu de problèmes signalés

Le fonctionnement des bureaux de vote où celui-ci se déroule par voie électronique se déroule sans encombre, dimanche. Quelque 37 interventions techniques étaient toujours en cours peu avant 11h00, dont 26 en Flandre et 11 à Bruxelles, a indiqué Peter Grouwels, porte-parole du SPF Intérieur. Soit un nombre relativement bas par rapport aux 31.000 ordinateurs en service pour ce scrutin.

Dans un tiers des communes, soit 185 des 581, le vote se déroule de manière électronique.