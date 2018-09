Élections communales : à Namur, le choc des méthodes

Dans un mois, Maxime Prévot saura, pour la première fois, si les Namurois valident ou sanctionnent son grand rêve urbain, mis en oeuvre six ans plus tôt. Ses rivaux, PS et DéFI en tête, y opposent une vision de ville de proximité. Et la fin des pleins pouvoirs aux élus.