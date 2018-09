Élections communales à Grez-Doiceau : Sybille de Coster-Bauchau, l'ex-bourgmestre qui rêve de revenir

A Grez-Doiceau, le bilan de la législature qui se termine n'est pas le même aux yeux de tous. Alors que la bourgmestre Sybille de Coster-Bauchau (Alliance communale, MR) se félicite d'avoir réalisé plus de 80 % de son programme et d'avoir travaillé en bonne entente avec son partenaire Equipe (PS), son principal opposant Alain Clabots (Avec vous, groupe indépendant) porte un regard très critique sur la situation de sa commune. Celui qui fut bourgmestre de Grez-Doiceau de 2006 à 2012 parle en effet d'une situation catastrophique au point de vue financier, de l'humain et de la gestion. " Cela ne s'est pas forcément vu, car la majorité a fait beaucoup de communication mais, par exemple, 17 membres du personnel admi...