Élections communales 2018: en Flandre, la haine est partout

On ne peut plus le nier: à quelques semaines des élections communales du 14 octobre, la politique flamande est surchauffée, et particulièrement dans la plus grande ville de Flandre, à Anvers. Peeters insiste depuis quelque temps sur la "normalisation" de la situation à Anvers, mais De Wever ne cache pas qu'il ne veut pas de duel courtois. Le président de la N-VA refuse de considérer Peeters comme un adversaire "normal".

...