Élections à Charleroi: quand les candidats se lancent comme jamais à l'assaut des portes et sonnettes

Paul Magnette, bourgmestre, tête de liste PS

Vingt-cinq socialistes souriants. C'est une nuée qui fond sur Montignies-sur-Sambre, comme sur chaque quartier carolorégien depuis le mois de mai et jusqu'à la mi-octobre. Les abeilles rouges veulent butiner cent mille portes d'ici là, les ouvrières pour la reine, la reine pour sa cause, et quelques gros bourdons pour eux-mêmes mais pas seulement. La reine, c'est Paul Magnette, et Paul Magnette arrive plus tard, ce matin-là. Il repère l'essaim rouge à un coin de la rue Trieu-Kaisin, s'extirpe de sa Volvo, donne rendez-vous à son chauffeur dans deux heures au Centenaire, et s'en va sauver un bourdon qui s'est retrouvé collé à un attrape-mouches désormais classique : Philippe Van Cauwenberghe se coltine une famille d'électeurs du PTB, ils ont mis des affiches à leurs fenêtres et tout, en général il ne sonne même pas, mais là, ils étaient sur le seuil de leur porte, et voilà.

