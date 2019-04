Elections 2019: pas de logo de partis sur les bulletins de vote

Seul le nom - et non le logo - des partis politiques figurera sur les bulletins de vote à remplir, que ce soit en version papier ou électronique, par les électeurs lors des scrutins européen, législatif et régionaux du 26 mai prochain, a indiqué lundi le SPF Intérieur, en invoquant une mémoire insuffisante sur les clés USB utilisées pour les opérations de vote.