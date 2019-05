"Il ressort que les médias classiques et les réseaux sociaux russes encouragent une vague nationaliste antieuropéenne à l'approche des élections. Mais cela ne se produit pas à une grande échelle", a indiqué la Sûreté à La Libre.

"Nous n'avons pas pu identifier une campagne d'influence ciblée et coordonnée à grande échelle en provenance de Russie. Les méthodes de désinformation et de manipulation de l'information se sont affinées."

Même constat du côté de East StratCom, une task force fondée en 2015 par les chefs d'État et de gouvernement européens pour traquer la désinformation russe. Selon leurs analystes, les activités principales proviennent de médias proches du Kremlin, comme la plateforme multimédias Sputnik et la télévision en continu RT.

Les résultats seront disponibles en direct le 26 mai

Les fichiers contenant les résultats des élections du 26 mai seront pour la première fois visibles en temps réel, est-il ressorti d'une consultation entre le ministre de l'Agenda numérique Philippe De Backer (Open Vld), le SPF Intérieur, la société technologique Civadis et l'ASBL Open Knowledge Belgium. C'est ce que rapporte De Tijd jeudi.

Le quotidien économique a découvert que, initialement, la publication des données sur les élections n'était pas conforme à la législation belge. La société wallonne Civadis est chargée de compter, collecter et mettre à disposition les résultats des élections en temps réel. Mais jusqu'ici la consultation de ses données devait se faire via la PME wallonne et contre rétribution. La task-force constituée par Philippe De Backer est parvenue à un accord pour publier gratuitement les résultats. Les fichiers pourront être consultés via le site de Open Knowledge.