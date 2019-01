Elections 2019: le Vlaams Belang valide ses têtes de liste

Le président du parti d'extrême-droite Tom Van Grieken semble avoir mis un point d'honneur à intégrer toute une série de jeunes pousses, dont Klaas Slootmans, 35 ans, actuel porte-parole national et qui tirera la liste pour la Flandre dans le Brabant flamand. Le sulfureux Dries Van Langenhove fait aussi partie de ces "promesses", lui dont la position de tête de liste pour la Chambre dans cette même province a été validée.

Du côté d'Anvers, Tom Van Grieken, le président, se présente sur la liste pour la Chambre, délaissant le parlement flamand. Filip Dewinter fait le mouvement inverse.

Gerolf Annemans, ancien président de parti, sera pour la deuxième fois la tête de liste pour les européennes, après avoir siégé à la Chambre pendant près de 30 ans.

En Flandre orientale, la liste régionale sera tirée par Guy D'haeseleer, celui qui avait chamboulé les communales à l'automne en ratant de peu la majorité absolue à Ninove avec son "Forza Ninove". Barbara Pas, actuellement à la Chambre, est sans surprise tête de liste pour cette même assemblée en Flandre orientale.

Dans le Limbourg, Chris Janssens et Annick Ponthier, députée de 2009 à 2014, seront affichés en tête des listes pour la Flandre et la Chambre. En Flandre occidentale, ce sera le cas de Stefaan Sintobin et Wouter Vermeersch, ancien entrepreneur de 34 ans.

A Bruxelles, Dominiek Lootens reste tête de liste pour le Parlement régional où il cire les bancs depuis 1995. Frédéric Erens, ancien parlementaire bruxellois, tentera de tirer la liste pour l'assemblée flamande.