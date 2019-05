Le roi Philippe reprendra mercredi ses consultations en vue de la formation du prochain gouvernement après avoir reçu mardi après-midi au palais de Bruxelles le président de DéFi, Olivier Maingain, la présidente de l'Open Vld, Gwendolyn Rutten et celui du sp.a, John Crombez.

Le souverain avait reçu en matinée les co-présidents d'Ecolo, Zakia Khattabi et Jean-Marc Nollet, la présidente de Groen, Meyrem Almaci, et le "patron" du CD&V, Wouter Beke.

"On sait ce qu'il en est (de la situation au niveau fédéral, ndlr). On sait aussi qu'on est un pays avec beaucoup de créativité", a déclaré Olivier Maingain à son arrivée au Palais, sans en dire davantage.

Lundi, le chef de l'Etat avait déjà reçu les présidents des deux premiers partis du nord et du sud du pays après les élections législatives de dimanche, Bart De Wever pour la N-VA et Elio Di Rupo pour le PS. Il devrait encore recevoir les présidents du MR et du cdH, et sans doute du PTB déjà invité au Palais royal en 2014 et en décembre 2018, après la démission du gouvernement.

Qu'en sera-t-il du Vlaams Belang? Le parti d'extrême droite n'a jamais été reçu au Palais mais il est le grand vainqueur du scrutin de dimanche et la question du cordon sanitaire, qui l'exclut jusqu'à présent du pouvoir, est à nouveau posée. Plusieurs personnalités politiques en Flandre estiment qu'il faut mettre fin à cette attitude. Le président de la N-VA ne l'a pas exclu. Il rencontrera le président du VB, Tom Van Grieken, dans le cadre de ses consultations pour constituer un gouvernement flamand.