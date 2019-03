Élections 2019 : dans les coulisses du choix des têtes de liste par parti

Dans tous les partis, les grands arbitrages sont posés. Tous les gros bras savent à quelle place et sur quelle liste ils feront campagne en vue des élections du 26 mai prochain. Avec une constante : plus on a de pouvoir dans son parti, plus on a le choix. Et plus on fait le choix de soi-même.