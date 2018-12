Écolo propose un plan national d'isolation

"En Wallonie, une maison sur deux date d'avant la fin de la Seconde Guerre mondiale... On n'a pas le choix: il faut isoler car les maisons ne sont renouvelées qu'à concurrence de 1% par an", explique-t-il précisant que son parti et Groen vont proposer un plan national d'isolation.

La dimension sociale est un des autres éléments sur lequel Ecolo insiste. "Il faut dégager une aide financière pour les familles qui souffrent de la crise économique et, notamment de l'explosion des prix de l'énergie ou encore des denrées de base. Écolo travaille actuellement avec Groen afin que nous puissions déposer à la rentrée une proposition concrète pour un volume de 550 à 650 millions d'euros d'aide. (...) Il ne s'agira pas de baisser simplement la TVA sur l'électricité...", note M. Nollet.

Les verts entendent également avancer des mesures pour le Led et l'éclairage, le photovoltaïque, les éoliennes, ainsi qu'une mise à jour du plan national Energie-Climat (PNEC), un texte sur l'obsolescence programmée et "un plan d'investissement sur 10 ans dans la SNCB, les Tec, la Stib et l'équivalent en Flandre, afin d'augmenter la fréquence des trains, des bus, ...".